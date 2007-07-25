В турецкий парламент прошло рекордное количество женщин

Рекордное количество женщин получили места в парламенте Турции по итогам прошедших выборов, сообщает Лента.ру. По предварительным данным, в числе 550 турецких парламентариев будет от 45 до 50 женщин.

По данным вице-премьера Турции Мехмета Али Сахина (Mehmet Ali Sahin), наибольшее количество женщин-депутатов представляют Партию справедливости и развития, которая одержала победу на выборах в воскресенье, 22 июля. От этой партии в парламент прошла 31 женщина.

Агентство отмечает, что Партию справедливости и развития обвиняют в попытках увеличить роль ислама в политической и общественной жизни страны и, чтобы опровергнуть эти обвинения, ПСР привлекает в свои ряды женщин, обладающих либеральными взглядами и сделавших профессиональную карьеру.

Женщины есть и в числе 24 независимых депутатов, представляющих в турецком парламенте интересы курдов.