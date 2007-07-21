Китай откроет в Киеве Институт Конфуция

Китай намерен открыть при Киевском Национальном университете имени Тараса Шевченко Институт Конфуция.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Украине ЧЖОУ Ли, в интервью еженедельнику "Киевский ТелеграфЪ" № 29 (375) от 10-26 июля с.г.

"Я могу сказать по секрету, что мы намерены в Киеве при Национальном университете открыть Институт Конфуция. И уже занимаемся этим вопросом", – сказал он.

При этом посол напомнил, что в Луганском Национальном педагогическом университете 30 мая 2007 года открылся первый в Украине Институт Конфуция, что поможет украинской молодежи глубже познакомиться с китайской философией. Китайская сторона подарила институту много книг на китайском языке, кассет, дисков.

Справка УНИАН. Институт Конфуция – образовательно-культурный центр по распространению в Украине китайского языка и культуры

Направления деятельности Института Конфуция: обучение китайскому языку, проведение квалификационного теста по китайскому языку и прочих тестов для получения сертификата преподавателя китайского языка как иностранного; проведение научных конференций, конкурсов и других мероприятий, связанных с китайским языком и культурой Китая; проведение различных спортивных мероприятий с участием китайских и украинских спортсменов; содействие в учебе и трудоустройстве в КНР и другие.