Пассажирский автобус врезался в «Жигули»: есть жертвы
14:12, 06 октября 2011Разное
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ДТП в Северодонецке
В Северодонецке Луганской области в результате ДТП погибла 59-летняя женщина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ УМВД Украины в Луганской области, вчера в 15.30 произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21083 и пассажирского автобуса СПВ22. Водитель автобуса, утратив управление, совершил наезд на велосипедиста – 59-летнюю женщину. От полученных травм женщина-велосипедист скончалась на месте происшествия.
Также пострадали двое детей - пассажиры автомобиля ВАЗ-21083.
Ведется следствие, причины ДТП устанавливаются.
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