Пассажирский автобус врезался в «Жигули»: есть жертвы

В Северодонецке Луганской области в результате ДТП погибла 59-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ УМВД Украины в Луганской области, вчера в 15.30 произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21083 и пассажирского автобуса СПВ22. Водитель автобуса, утратив управление, совершил наезд на велосипедиста – 59-летнюю женщину. От полученных травм женщина-велосипедист скончалась на месте происшествия.

Также пострадали двое детей - пассажиры автомобиля ВАЗ-21083.

Ведется следствие, причины ДТП устанавливаются.