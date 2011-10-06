В Киеве снова будут увозить припаркованные машины

В коммунальном предприятии «Киевтранспарксервис» готовы к выполнению закона об эвакуации неправильно припаркованных автомобилей в случае его принятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил начальник юридического сервиса КП «Киевтранспарксервис» Константин БАШМАКОВ.

«В случае принятия законопроекта неправильно припаркованный автомобиль можно будет эвакуировать лишь в случае, если водителя не будет за рулем. А если он явится во время загрузки автомобиля, он сможет сразу его вернуть, оформив протокол на месте. Мы имеем в распоряжении 27 эвакуаторов с GPS, готовых к применению», - сказал он.

Также, по словам К.БАШМАКОВА, в случае принятия законопроекта №6480 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях» будут рассмотрены и новые размеры штрафов за неправильную парковку в связи с «отсутствием факторов влияния на нарушителей».

В то же время правозащитник, член Общественного совета МВД Украины Владимир ЧЕМЕРИС раскритиковал внесенный на рассмотрение парламента законопроект, который опять разрешит эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей.

По его мнению, закон никоим образом не улучшит ситуацию с неправильной парковкой и заторами.

По его словам, этот законопроект не только не повлияет на ситуацию на дорогах, но и станет огромным коррупционным фактором в случае его принятия.

«Когда эвакуация была разрешена, проблема с парковкой и заторами не была преодолена, не будет преодолена и сейчас. Проблема в другом - количество транспортных средств резко увеличилось, а ширина улиц осталась той же», - сказал В.ЧЕМЕРИС.

По его мнению, киевской власти «пора подумать о проектах, которые бы могли увеличить количество парковочных мест, вместо того, чтобы пропагандировать коррупционные законы».