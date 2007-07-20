Подруга Гарри Поттера стала лицом Chanel за $4 миллиона (7 фото)

Молодая английская актриса Эмма Уотсон, сыгравшая в фильмах о Гарри Поттере подругу главного героя Гермиону Грейнджер, заключила соглашение с известным французским домом мод Chanel на демонстрацию его платьев. Соответствующий контракт был подписан с агентством Storm Models, которое также представляет супермодель Кейт Мосс, пишет Newsru со ссылкой на The Daily Express.

Последние дни 17-летняя Уотсон на премьерах нового фильма о Гарри Поттере "Орден Феникса" демонстрировала разнообразные платья от Chanel. Пока продолжается рекламная кампания последнего фильма "поттерианы", она сможет удивить публику не одним десятком нарядов.

Предполагается, что это сотрудничество с юной актрисой обойдется французскому дому мод почти в 4 миллиона долларов. Сама Уотсон признается, что благодаря успеху "поттерианы", принесшей ей славу, она теперь не нуждается в материальных средствах и может не возвращаться к актерской или модельной работе.

"Честно говоря, у меня уже достаточно денег для того, чтобы никогда больше не работать", - откровенно заявила модель. Про свой контракт она добавила, что "никогда не стремилась к этому", а планирует через два года поступить в Кембриджский университет.

По словам актрисы, школьная жизнь позволяет ей постоянно контактировать с друзьями и не отрываться от реальной жизни. При этом девушка недавно подписала контракт на съемку в двух последних картинах о Гарри Поттере. Однако, по ее собственным словам, это решение далось ей нелегко, поскольку она повзрослела и чувствует ответственность за свой выбор.

"Когда я в 10-летнем возрасте проходила отбор для первого фильма, я понятия не имела о столь грандиозном последующем успехе". Но при этом девушка, зарабатывающая почти по 4 миллиона долларов на участии в каждом новом фильме о Гарри Поттере, уверена, что именно учеба, а не деньги мотивируют ее.

"Люди не понимают, как тяжело мне дался положительный ответ на предложение продолжать сниматься в поттериане, - добавила актриса. - Но это следующие три-четыре года моей жизни. Быть в центре внимания и при этом испытывать нехватку свободы - вот доводы, которые не позволили мне сразу сказать "да".