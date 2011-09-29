Обмен валюты: хотели как лучше, а получилось как всегда?..

Сразу же после того как 23 сентября нынешнего года вступило в силу скандальное постановление НБУ №278 об ужесточении правил валюто-обменных операций физических лиц, отечественные СМИ запестрели возмущенными заголовками, что теперь украинцам предстоит предъявлять паспорт при покупке даже всего 1 доллара. К сожалению, это не только оказалось абсолютной правдой, но ситуация сложилась в данном аспекте еще хуже.

Да, действительно, теперь каждый гражданин Украины, который хочет обменять в банке или обменном пункте свои гривни на свободно-конвертируемую валюту, или, наоборот, обменять доллары или евро на гривни, обязан предъявить кассиру свой паспорт. А кассир банка либо обменного пункта снимет тут же ксерокопию с этого паспорта, и только после этого произведет нужную валюто-обменную операцию.

Естественно, данное новшество Нацбанка вызвало массу неудобств и соответствующих нареканий. Причем, как от граждан, так и со стороны работников банков и обменных пунктов. Можно понять недовольство и тех, и других.

Люди вынуждены, во-первых, не забывать носить с собой паспорт, если они собираются менять свои деньги. Во-вторых, им непременно придется потратить больше времени в банках или обменных пунктах, ведь ксерокопирование занимает не одну-две секунды. К тому же, из-за этих дополнительных процедур могут возникнуть даже очереди возле касс. В-третьих, многие соотечественники небезосновательно опасаются, что полученные недобросовестными работниками банков или обменных пунктов их паспортные данные могут быть затем использованы в преступных целях.

Для работников финансовых учреждений данная инициатива НБУ также не сулит ничего хорошего. Более того, для них необходимость ксерокопирования паспортов граждан принесет реальные убытки, поскольку многим учреждениям придется закупить дополнительную множительную технику, а также добавятся расходы на бумагу и краску.

Поэтому неудивительно, что против данного постановления Нацбанка уже выступили многие политики и эксперты. Например, нардеп Арсений Яценюк подал искв Окружной административный суд Киева с требованием отменить это постановление. В иске указано, что сбор, хранение, использование и распространение информации о физическом лице, в том числе конфиденциальной информации о физическом лице, осуществляется только на основании закона. Тогда как постановление НБУ не является законом, что приводит к нарушению закрепленных в Конституции Украины и законе «Об информации» прав и законных интересов лиц. В иске парламентария подчеркивается, что Нацбанк не имеет права требовать от банков выполнения операций и других действий, не предусмотренных законами Украины. Высказал свои претензии относительно данного постановления НБУ даже премьер-министр Николай Азаров. «Все эти меры не должны ограничивать свободу людей. Если на вполне законных основаниях получена валюта, ее можно свободно обменивать без всевозможных ограничений», - заявил он журналистамво вторник и добавил, что глава Нацбанка пообещал ему скорректировать правила.

Впрочем, в Нацбанке очень довольны первыми результатами от вступления в силу данных ограничений на наличном валютном рынке и о намерениях что-то менять пока не сообщают. По данным, озвученным директором генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Еленой Щербаковой, 23 сентября (в первый день действия постановления №278) объем покупки физлицами валюты сократился по сравнению с предыдущим днем более чем в 4 раза: население купило $52 млн., а сдало - $98 млн., в то время как днем ранее куплено было $222 млн., а сдано — $69 млн. По ее словам, если тенденция сохранится, то можно будет утверждать об успешности выбранной тактики.

Понятна и главная цель, которая преследовалась Нацбанком при принятии данного постановления. Таким способом там хотят снизить спрос населения на наличную валюту и уберечь гривню от девальвации.

При этом в НБУ в упор не замечают другую проблему, которую уже активно обсуждают СМИ. С того же дня, как вступило в силу упомянутое постановление, в стране резко оживилась активность валютного «черного рынка». В частности, на рынках и в других местах городов снова появились давно уже позабытые «валютные менялы», у которых можно купить или продать валюту, естественно, без всякого паспорта. Если, скажем, месяц назад «менял» в соответствующих местах было единицы, то сейчас они стоят рядами…

Однако хочется рассказать об еще одном негативном проявлении данного новшества Нацбанка, с которым уже столкнулись в последние дни некоторые украинцы и которое со временем коснется все большего числа граждан.

Начиная с 23 сентября, те соотечественники, которые пришли в банки с целью забрать свои валютные вклады или получить проценты по ним, также вынуждены предоставлять свои паспорта для ксерокопирования в кассы банков. Хотя они и не делают никаких валюто-обменных операций.

Дело в том, что практически всегда сумма процентов по депозитам не является круглой. Как правило, всегда к выплате полагаются еще сколько-то центов, если вклад в долларах, или евроцентов, если вклад в евровалюте. Однако украинские банки никогда не выдают непосредственно монеты, поскольку их просто нет в учреждениях. Данный вопрос всегда решался просто – положенные к выплате центы переводились по курсу банка в гривни, а уже гривни выдавались держателю валютного депозита.

Но после вступления в силу упомянутого постановления Нацбанка, ситуация изменилась. Теперь с граждан требуют предоставить паспорт, чтобы снять с него ксерокопии, как и при валюто-обменных операциях. Хотя, опять таки, граждане не собирались делать таких операций. Причем, у людей не получится просто отказаться от полагающихся им центов (дать их «на чай»), так как работникам банков требуется оформить соответствующую банковскую проводку в документах, а поэтому они все равно добиваются от граждан паспорта для ксерокопирования.

Таким образом, ксерокопию с паспортов украинцев теперь снимают при обмене даже не 1 одного доллара, как отмечалось выше, но и вообще всего одного цента. Разве ж это не идиотизм? Разве в Нацбанке не должны были не допускать подобных безобразий?

Конечно, более абсурдную ситуацию даже вообразить себе трудно. И это лишний раз демонстрирует, насколько необдуманным является постановление №278 Нацбанка.

Остается надеяться в этой ситуации, что руководство НБУ таки воспримет должным образом выдвинутые ему многочисленные претензии и оперативно изменит свое плохо продуманное решение. Например, разрешит гражданам совершать без паспорта валюто-обменные операции объемом хотя бы до 8 тыс. грн./1 тыс. долл. Тем более, что уже и глава Нацбанка этого не исключает...

Аркадий Кашуба