Яценюк подал в суд на Нацбанк

Лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать противоправным и отменить постановление Национального банка Украины №278, согласно которому валютно-обменные операции осуществляются лишь при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Фронта Змін».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что мотивация принятия такого постановления абсолютно непонятна.

«Кроме того, чтобы создать очереди возле обменных пунктов и контролировать каждое физическое лицо, которое обменивает национальную валюту, оно ничего не решает. Настоящим документом не создана система защиты конфиденциальной информации о личности, в частности адрес, дата и место рождения. То есть фамилия, имя, отчество, местожительство и паспортные данные всех, кто осуществляет обменную операцию, может легко быть получена любыми лицами - в том числе преступниками», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

«Это постановление осложняет валютно-обменные операции, и что самое важное, провоцирует переход этих операций в тень. Если его приняли для менял и создание черного рынка обмена валют – то оно действительно эффективное», - подчеркнул он.

По его словам, постановление НБУ не сдержит вероятного падения курса гривни. «Курс надо спасать не постановлением, которое обязывает людей предъявлять паспорта, а взвешенной экономической и финансовой политикой», - отметил он.

Также в суд направленно ходатайство о немедленной остановке действия данного постановления до завершения рассмотрения вопроса по существу.

В административном иске А.ЯЦЕНЮКА отмечается, что сбор, хранение, использование и распространение информации о физическом лице, в том числе конфиденциальной информации о физическом лице, осуществляется только на основании закона. Вместе с тем, постановление НБУ №278 не является законом, что приводит к нарушению закрепленных в Конституции Украины и закона «Об информации» прав и законных интересов лиц. Национальный банк не имеет права требовать от банков выполнения операций и других действий, не предусмотренных законами Украины, отмечается в иске.

Постановление, которым были внесены такого рода изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, является противоправным и грубо нарушающим права граждан Украины, и должно быть отменено в судебном порядке, говорится в иске.