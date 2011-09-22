Янукович планирует этой осенью посетить Бразилию
Об этом он сообщил на брифинге
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осенью этого года намерен посетить Бразилию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.
"Готовится мой визит осенью этого года в Бразилию", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
По его словам, одной из тем, которые будут обсуждаться во время визита, будет американо-бразильская инициатива "Партнерство "Открытое правительство".
В.ЯНУКОВИЧ при этом отметил, что "нам надо во многих вопросах быть вместе с людьми", чтобы люди знали о планах и намерениях власти.
*** Международная инициатива «Партнерство «Открытое правительство» была предложена Президентом США Бараком ОБАМОЙ в ходе 65-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2010 года.
Главная цель Инициативы - содействие прозрачности государственного управления, борьба с коррупцией и активизация более широкого привлечения к этим процессам представителей гражданского общества. Партнерство будет иметь три основных направления сотрудничества: между правительствами, между гражданскими обществами и между представителями частного сектора.
Государства, которые выразили готовность присоединиться к «Партнерству», должны разработать национальные Планы мероприятий до бразильского саммита, который состоится 22 марта 2012 года.