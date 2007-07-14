Британке запретили приближаться к морю после 50 попыток утопиться

Суд запретил Эми Бэт Деламуре (Amy Beth Dallamura) из западного Уэльса приближаться к морю после того, как она более 50 раз пыталась утопиться, пишет The Daily Mail. Спасение ее жизни уже стоило налогоплательщикам Великобритании более миллиона фунтов стерлингов.

Эми Бэт прыгала с пирсов и причалов или просто входила в море. Начиная тонуть, она звала на помощь, а иногда даже сама звонила в полицию, сообщая, что собирается пойти топиться.

Один из спасавших женщину полицейских получил медаль за храбрость, проплыв около 300 метров, пытаясь достать Эми Бэт из воды.

По решению суда женщине было запрещено входить в воду, посещать пляжи и набережные. Однако в прошлом месяце Эми Бэт за пять дней нарушила запрет четыре раза и снова предстала перед судом. Ее отпустили на поруки, и поскольку до слушаний по ее делу Эми Бэт предстоит жить в Сассексе, запрет был расширен. Теперь женщине вообще нельзя появляться на побережье.

Раньше Эми Бэт Деламура профессионально занималась гольфом. Ее проблемы начались в 2001 году, когда из-за болезни у нее начались постоянные боли в спине и ногах. Сама женщина говорит, что из-за боли она погрузилась в отчаяние, но на психическое здоровье не жалуется. Экспертиза также показала, что Эми Бэт психически здорова.

Лента.ру