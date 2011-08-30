В ДТП погибла двухмесячная девочка

В Луганске двухмесячная девочка погибла в результате столкновения автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления МВД в Луганской области.

«На улице Ломоносова в районе пересечения с улицей А.Барбюса водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и совершил наезд на впереди стоящий автомобиль «Хюндай». От столкновения «Хюндай» отбросило на впереди притормозивший автомобиль ЗАЗ-1102. В результате двойного столкновения травмирована 2-месячная девочка, находившаяся в автомобиле «Жигули», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ребенок в тот же день был доставлен в реанимацию областной клинической больницы. Сегодня стало известно, что она умерла от полученных телесных повреждений.