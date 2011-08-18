НБУ выпустит к Дню независимости тысячу золотых монет (фото)

Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение с 19 августа 2011 года памятную монету "20 років незалежності України" (24 августа 1991 года Верховная Рада Украины одобрила Акт провозглашения независимости Украины).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Монета номиналом 100 гривен изготовлена из золота 900 пробы массой 31,1 гр., тираж - 1000 штук;

50 гривен – из серебра 999 пробы, массой 500 гр., тираж - до 1000 штук;

5 гривен – из нейзильбера, 16,54 гр., тираж - 45 тысяч штук.

На аверсе монет в центре стилизованного круга размещен малый Государственный Герб Украины, а также крестовидное изображение вышитых рушников, между которыми, - портреты самых выдающихся фигур разных периодов истории Украины с надписями: ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ, ТАРАС ШЕВЧЕНКО, МИХАИЛ ГРУШЕВСКИЙ, БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ.

На реверсе монет номиналами 100 и 50 гривен размещен стилизованный венок из плодов и листьев калины, по кругу - стилизованные орнаментальные ромбы, между которыми изображен самолет, комбайн, судно и шахта, что символизирует соответствующие отрасли народного хозяйства. На реверсе монеты номиналом 5 гривен изображен стилизованный венок из плодов и листьев калины.