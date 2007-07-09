Кто станет следующим премьер-министром?

Мнение

Неким диссонансом с реальностью отдает для меня мнение политолога Кости Бондаренко о том, что следующим премьер-министром может стать либо лидер БЮТ Юлия Тимошенко, либо «финансовый» лидер Партии регионов Ринат Ахметов. Уж больно смахивают такие заявления на попытку «отвести глаза» наиболее звучными сейчас брэндами от других, не менее звучных, но несколько ушедших в тень потенциальных кандидатур.

Все же нужно учитывать, что кандидатура премьер-министра-2007 – это уже не тот коленкор, что премьер-2006. Другая привлекательность, другой вес. Не больший и не меньший, а именно «другой». Премьер-министр-2007 – уже не такая принципиальная фигура, чтобы копья за нее ломались так, как это было весной прошлого года. Ее задачи, возможности и требования к ней со стороны всех политсил – другие. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов мнение многих политиков, что и новоизбранная Верховная Рада (а значит, и сам премьер) не протянет больше двух лет. Короче, кандидатура нового премьер-министра должна быть известной, уравновешивающей (при необходимости) интересы разных сил и не вызывающей острой аллергии у основных участников формирования правительства и у большей части избирателей.

Все очень просто, всем очевидно, и уже даже не раз говорено. Если на минувшие парламентские выборы политические силы апеллировали к избирателю лозунгом «Вы выбираете премьер-министра Украины», то парламентские выборы этого года – это проекция года 2009-го, и даже если ни одна политсила этого вслух не заявит, то подтекст всех лозунгов будет «Вы выбираете ПРЕЗИДЕНТА Украины».

Именно исходя из этого для меня сомнительной кажется перспектива и для Тимошенко, и для Ахметова лично возглавить правительство. И с точки зрения их намерений, и с точки зрения их возможностей.

С другой стороны, страсти вокруг премьерской должности, которая может стать трамплином для получения президентства, мобилизует все пропрезидентские силы для недопущения реализации подобного лозунга.

Что касается Тимошенко и Ахметова…

Премьерство на сегодня уже, скорее всего, не нужно Юлии Тимошенко – и это, в общем-то, понятно. Не потому, что она передумала стать Президентом. Как раз наоборот.

Еще год-полтора, и начинается президентская кампания. А наиболее эффективно и просто вести такую кампанию, как раз из оппозиции, но никак не из власти. По крайней мере, у политиков ее склада агитировать в оппозиции получается более эффективно, чем из властных кабинетов. Видимо, оппозиционный опыт и революционные наклонности личности таки превалируют. Ну а возглавляя Кабмин, Тимошенко получит мощнейший «кризисный» подрыв устоев экономики со стороны конкурирующих партий. Тем более если учесть: а) одна из этих партий практически контролирует всю экономику страны; б) большинство представителей партий-конкурентов войдут в Кабмин в ранге министров и управлять таким конгломератом Юле-премьеру будет непросто. Да и вряд ли она сможет долго, успешно и уже в который раз рассказывать электорату о происках врагов (непонятно уж – то ли Помаранчевой революции, то ли Украины вообще). Поэтому кажется сомнительным желание Тимошенко снова возглавить Кабмин.

Чтобы ответить на вопрос – займет ли Ахметов кресло премьера, нужно попробовать ответить на вопрос – зачем ему это нужно. (Просто, тезис «Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть» – здесь не сработает. Не того пошиба «комсомолец»).

Скорее всего, на ближайшие пару лет и Ахметов не пойдет во главу исполнительной власти. Да, нельзя сбрасывать со счетов прошедшие в СМИ сообщения, что Ахметов готовит какой-то там «план Маршалла» для Украины. Готовит – значит, реализовывать и контролировать его выполнение хотел бы сам. И тем не менее…

Во-первых, слишком мало времени прошло, чтобы он сам сформировался как политик и чтобы в массовом сознании сформировался его имидж как политического деятеля. Я уж не говорю имидж стабильно позитивный – хотя бы нейтральный, но понятный для избирателя. Ведь на сегодня Ахметов по-прежнему неизвестен и непонятен простому украинцу – кто он, откуда, что собой представляет, каков уровень его образованности, какое мнение по наиболее важным вопросам жизнедеятельности страны он имеет. За год его депутатства этот вакуум так и не был заполнен. А непонятное, неизвестное – пугает и настораживает, больше чем реальная опасность. Плюс к этому отрывочные слухи о его далеко не безоблачном прошлом…

Еще стоит добавить по-прежнему крайнюю непубличность Ахметова, его склонность к роли «серого кардинала» во всех основных вопросах. По крайней мере, от его появлений на публике остается впечатление, что он и сам не получает особого кайфа от процесса публичной политики (хотя, может, со временем войдет во вкус?).

Ну и о том, что Ахметов и не стремится в исполнительную власть, может свидетельствовать такой маленький-маленький фактик – элементарное незнание украинского языка – государственного языка страны, в котором ему пророчат премьерство, и видимое отсутствие попыток его выучить. Судя по всему, данное им весной прошлого года на всю страну обещание выучить украинский, так и осталось обещанием. Не знаю, по крайней мере, по телику он не делал попыток что-то сказать на литературном украинском… Интересно, из страха показаться смешным или из уважения к государственному языку, который не хочет коверкать?

И еще одно впечатление человека, видевшего Ахметова только через стекло телеэкрана, – него очень сильно желание позитива, желание публичного признания, желание, чтобы его действия получали позитивную оценку общества, СМИ и т.п. А ведь премьеру придется выдерживать очень серьезный шквал критики, часто несправедливой. Это для людей определенного склада может стать непосильной и ненужной ношей.

Поэтому вывод напрашивается следующий: пост премьера скорее всего займет представитель… «Нашей Украины», вернее – новосозданного блока НУ–НС. И такой расклад может стать более выгодным и приемлемым для всех участников процесса. Причем независимо от формата коалиции в ВР.

И тогда просто грех будет не вспомнить об одном из претендентов-старожилов на должность премьер-министра, которому фортуна не улыбнулась в 2005 году – Петре Порошенко. Мне кажется – в настоящий момент, вернее в момент послевыборный, вариант его возвращения на первые должности государства вполне вероятен. В последние месяцы он несколько ушел в тень (все же статуса «простого народного депутата» и главы совета Нацбанка явно маловато для такого сильного политика). С другой стороны, такой уход может повлиять на его имидж только позитивно. Как говорится – лучше отсутствие новостей, чем плохие новости. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов, что к Порошенко очень хорошо относится Президент. И как к куму, и, видимо, как к специалисту.

Не буду оценивать в настоящий момент – что означает для страны такой премьер, как Порошенко. Посмотрим, если назначат…

Татьяна, г.Киев