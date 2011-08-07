На 70-летии расстрела польской интеллигенции в Черном лесу (фото)

В Ивано-Франковской области между селами Рыбное и Павловка Тисменецкого района в Черном лесу почтили память польских интеллигентов, расстрелянных фашистами.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятиях памяти погибших приняли участие руководители Ивано-Франковской облгосадминистрации, горисполкома, и.о. консула Генерального консульства Польши во Львове Анджей ДРОЗД, генеральный секретарь Совета охраны памяти борьбы и мученичества Польши Анджей КУНЕРТУ, председатель польского Общества культуры «Пшиязнь» Луция КУБИЦКА, представители и семьи погибших из польских городов Ополе, Кошалин, Варшава, Краков, гости из Львовской, Черновицкой областей, Великобритании, представители духовенства и местной общины - всего около тысячи человек.

О месте расстрелянных 6 августа 1941 года 700 представителей польской интеллигенции свидетельствует указатель: «1939-1945. Это место освящено кровью жителей Станислава и окраин, замученных гитлеровцами в 1941 году».

В лесу 17 братских могил. В центре мемориала установлен памятник погибшим – большой мраморный Крест, на котором изображен герб Польши и на польском и украинском языках написано: «Памяти представителей польской интеллигенции из Станислава и окраин, замученных гитлеровцами в августе 1941 года. Совет охраны памяти борьбы и мученичества, Польское общество культуры «Пшиязнь» 2011».

Мероприятия, посвященные 70-й годовщине памяти замученной польской интеллигенции в Черном лесу, начались службой Божьей в Костеле Христа Царя в Ивано-Франковске, где священники отслужили панихиду за души замученных гитлеровцами жертв в Черном лесу. Затем возле памятника расстрелянным состоялось освящение и возложение цветов и венков представителями духовенства разных конфессий, властей Польши и Украины. Позже прошел вече-реквием, на котором подчеркивалась недопустимость таких трагических событий в будущем.

Затем все участники перешли в другое место, где священники под руководством владыки УГКЦ Софрона МУДРОГО освятили построенную церковь-часовню верховных апостолов Петра и Павла. А в завершение возложили цветы к обелиску, где похоронены расстрелянные немцами в 1941 году евреи.

Фото Тараса Кашубы / УНИАН

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