Умер издатель ”Зеркала недели”

14:22, 05 июля 2007
Разное
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Юрию Орликову было 56 лет

Вчера в Нью-Йорке умер 56-летний издатель общественно-политического еженедельника "Зеркало недели", американский бизнесмен Юрий Орликов. Об этом РБК-Украинасообщили в редакции газеты.

Ю.Орликов родился в г.Одесса. В январе 1994 г. он вместе с Владимиром Мостовым, ныне главным редактором газеты, начал издавать "Зеркало недели" как еженедельный дайджест русскоязычной американской газеты "Новое русское слово".

 

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