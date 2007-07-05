Умер издатель ”Зеркала недели”

Вчера в Нью-Йорке умер 56-летний издатель общественно-политического еженедельника "Зеркало недели", американский бизнесмен Юрий Орликов. Об этом РБК-Украинасообщили в редакции газеты.

Ю.Орликов родился в г.Одесса. В январе 1994 г. он вместе с Владимиром Мостовым, ныне главным редактором газеты, начал издавать "Зеркало недели" как еженедельный дайджест русскоязычной американской газеты "Новое русское слово".