ДТП в Ривненской области: погиб ребенок, еще 8 детей пострадали
09:38, 05 июля 2007Разное
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Микроавтобус столкнулся с прицепом трактора
В среду в 23.00 вблизи с. Хмель Рокитнянского района Ривненской области микроавтобус "Мерседес-бенц" столкнулся с прицепом трактора, в результате чего один ребенок погиб (1996 г.р.) и еще 10 человек пострадали, из них 8 детей.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавших с травмами разных степеней тяжести госпитализировали в травматологическое отделение Рокитнянской ЦРБ.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Ривненской области.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 159 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 12 человек и 188 - травмированы.
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