ДТП в Ривненской области: погиб ребенок, еще 8 детей пострадали

В среду в 23.00 вблизи с. Хмель Рокитнянского района Ривненской области микроавтобус "Мерседес-бенц" столкнулся с прицепом трактора, в результате чего один ребенок погиб (1996 г.р.) и еще 10 человек пострадали, из них 8 детей.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавших с травмами разных степеней тяжести госпитализировали в травматологическое отделение Рокитнянской ЦРБ.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Ривненской области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 159 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 12 человек и 188 - травмированы.