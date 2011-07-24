Daewoo, протараненный Тойотой, сгорел с пассажирами
11:08, 24 июля 2011Разное
5464
Трагедия под Одессой
Вчера в 22.14 в Раздельнянском районе Одесской области на 434-м км автодороги «Киев – Одесса», водитель автомобиля «Toyota Rav4» совершил боковое столкновение с легковым автомобилем «Daewoo Lanos», который осуществлял разворот в межполосном проезде.
В результате ДТП погибли четыре человека и один с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован, автомобиль «Daewoo Lanos» сгорел, сообщает пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter