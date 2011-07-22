Березовский поставил мировой рекорд по сумме, отданной жене при разводе

Предприниматель Борис Березовский и Галина Бешарова урегулировали в лондонском Высоком суде вопрос о разводе, при этом бизнесмен согласился выплатить своей экс-супруге "сотни миллионов фунтов", сообщают британские СМИ со ссылкой на решение суда.

Год назад Бешарова подала документы на развод. При этом в июле 2010 года на первом заседании судье из отдела семейных дел хватило 48 секунд, чтобы принять дело к рассмотрению.

Согласно документам дела, причиной иска 52-летней Бешаровой было названо "неблагоразумное поведение" ее 64-летнего супруга.

Березовский не оспаривал иск и согласился оплатить все судебные издержки.

На заседании в пятницу ни Березовский, ни Бешарова лично не присутствовали, а их представители отказались разглашать сумму соглашения, сообщив только, что речь идет о сотнях миллионов фунтов - "рекордной сумме из всех, когда-либо выплачивавшихся", замечает Би-би-си.