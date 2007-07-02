Кто придумал спецоперацию Евро–2012?

Мнение

Сегодня можно уже с уверенностью констатировать, что силами мирового глобализма начала осуществляться в отношении Украина тайная спецоперация. Название этой операции “Евро–2012”.

По большому счету, последнее десятилетие Украина медленно дрейфовала от Европы. Мы постепенно превращались в одну из самых “самобытных” стран мира – конечно, кроме Кубы и еще некоторых государств Востока. И вот словно в подарок нам было предподнесён эдакий троянский конь в виде Евро–2012.

Бедная Россия! Все ее потуги привязать нас к своим ценам на газ, опутать трубой – какая это всё фигня по сравнению с... Только представьте – вы выходите на метро “Республиканский стадион” и ПРОСТО ИДЕТЕ НА ОЛИМПИЙСКИЙ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ!

Запад прекрасно понимает, что в стране терриконов и развитых футбольных клубов отказ от проведения чемпионата означал бы без малого конец света. Украинцы сделают все, чтобы провести чемпионат. Возможно, даже вступят в НАТО. Конечно, если этого будут требовать условия проведения чемпионата. Это, в конце-то концов, чудесная мотивация.

Для чего Украине интегрироваться в Европу? Ясно для чего… Чтобы провести Евро–2012. Для чего милиционерам изучать английский язык? Ну, конечно, чтобы урезонивать иностранных болельщиков. Зачем нам чинить дороги? Ну, конечно, для него – для Евро–2012. Для чего, наконец, исправлять мусоропровод в вашем доме? Ну, не для нас же...

Несложно догадаться, вокруг чего развернутся будущие президентские и парламентские кампании. “Его отравили, потому что он не дал сорвать Евро–2012”, “Евро–2012 придет!”, “Евро–2012 у нас одно”. И, не дай Бог, кому-то из политиков стать причиной для критических замечаний со стороны УЕФА! Помаранчево-бело-голубой Майдан ему обеспечен.

Тревожит лишь один вопрос: а что будет после Евро–2012?

Но, чёрт с ним, дайте посмотреть футбол!

Гарасим Андрейченко