Журналистам в шортах запрещено писать о Януковиче

Журналистов в кроссовках не допустят освещать ход поездки Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Херсонскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предупреждение среди журналистов распространило Управление по делам прессы и информации Херсонской облгосадминистрации.

В частности, в письме с предложением аккредитоваться для освещения поездки В.ЯНУКОВИЧА 4 августа в Херсонскую область содержится такое предупреждение: «Обязательно просим обратить внимание на деловой стиль одежды. Спортивный стиль – кроссовки, шорты, спортивные майки и брюки и прочее - не допускается».

Также в письме отмечается, что глава государства посетит Бальнеологическую клинику профессора Козявкина (Арабатская Стрелка, Генический район) и логистический центр и завод «ПетроНик» в Каховском районе.

Письмо подписал начальник Управления по делам прессы и информации Херсонской ОГА Вадим ШТЕПЕНКО.