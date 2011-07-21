Журналистам в шортах запрещено писать о Януковиче
Может, до 4 августа жара спадет
Журналистов в кроссовках не допустят освещать ход поездки Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Херсонскую область.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предупреждение среди журналистов распространило Управление по делам прессы и информации Херсонской облгосадминистрации.
В частности, в письме с предложением аккредитоваться для освещения поездки В.ЯНУКОВИЧА 4 августа в Херсонскую область содержится такое предупреждение: «Обязательно просим обратить внимание на деловой стиль одежды. Спортивный стиль – кроссовки, шорты, спортивные майки и брюки и прочее - не допускается».
Также в письме отмечается, что глава государства посетит Бальнеологическую клинику профессора Козявкина (Арабатская Стрелка, Генический район) и логистический центр и завод «ПетроНик» в Каховском районе.
Письмо подписал начальник Управления по делам прессы и информации Херсонской ОГА Вадим ШТЕПЕНКО.