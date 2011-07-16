Поезд «Москва – Львов» убил коня

В Хмельницкой области поезд «Москва – Львов» на перегонке Богдановны - Хмельницкий сбил коня.

Как передает корреспондент УНИАН, поезд двигался со скоростью 95 км/час, когда машинист за 300 метров до лошади, двигавшейся по железнодорожным путям, стал осуществлять тормозной путь. Поезд на тормозах проехал 1,1 километр и сбил животное насмерть.