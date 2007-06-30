Завтра на музыкальном фестивале в Польше выступает Бьёрк

21:53, 30 июня 2007
Разное
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Open`er Festival длится третий день

В Польше уже в шестой раз в городе Гдыня на побережье Балтийского моря проходит музыкальный фестиваль «Heineken Open`er Festival 2007» - одно из важнейших музыкальных событий Польши. Концерты в рамках фестиваля длятся с 29 июня до 1 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, на большой сцене нынешнего фестиваля выступают 10 заграничных звезд и 30 польских групп, в частности: Sonic Youth, The Roots, Laurent Garnier, Groove Armada, Beastie Boys, Muse, Bloc Party, Bjork и LCD Soundsystem.

Кульминацией фестиваля станут выступления британской группы Muse и Бьёрк. В первый день фестиваля съехались больше 40 тысяч фанов со всего мира, включая  Австралию, Японию и Канаду.

Группа Sonic Youth был первой звездой нынешнего фестиваля, представившей свои работы зрителям фестиваля вчера. Группа исполил публике песни из нового альбома "Rather Ripped", а также несколько композиций из своего архива – песни 80-х годов из альбомов "Sister", "Daydream Nation". Певцы из Нью-Йорка удивили зрителей своим и молодежным ентузиазмом. Также зрителей в пятницу развлекали певцы группы The Roots – лучшая группа хип-хопа и французский ди-джей электронной музыки Laurent Garnier.

В субботу на сцене «Heineken Open`er Festival 2007» выступили легенда хип-хопа Beastie Boys, дуэт Groove Armada и концертная группа из Великобритании Muse.

В первый день июля на сцене выступит основная звезда фестиваля – Бьёрк. Как обещают организаторы, исландская певица представит новейший материал, в частности из альбома „Volta”.

Информационные пункты фестиваля работают вблизи главного вокзала Гдыни, откуда можно бесплатным автобусом доехать до аэропорта Babie Doіy, где проходят концерты фестиваля.

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