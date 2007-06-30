Столкновение на Крещатике противников 100-летия Шухевича с милицией (10 фото)

19:34, 30 июня 2007
Разное
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Или Витренко, "Барс" и кто оказался крайним

Около 400 противников празднования 100-летия со дня рождения командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича попытались пройти с Майдана Независимости на Европейскую площадь. Колонна с флагами Прогрессивной социалистической партии Украины с табличками "Шухевич - убийца" была остановлена сотрудниками спецподразделения "Барс".

Колонна вступила в схватку с «Барсом» в результате чего один человек был задержан, однако саму колонну пропустили дальше при сопровождении милиции.

Марш-протест активистов Прогрессивной социалистической партии Украины против празднования 100-летия Главнокомандующего УПА Романа Шухевича в Киеве, 30 июня 2007 г.

Марш-протест активистов Прогрессивной социалистической партии Украины против празднования 100-летия Главнокомандующего УПА Романа Шухевича в Киеве, 30 июня 2007 г.

Марш-протест активистов Прогрессивной социалистической партии Украины против празднования 100-летия Главнокомандующего УПА Романа Шухевича в Киеве, 30 июня 2007 г.Марш-протест активистов Прогрессивной социалистической партии Украины против празднования 100-летия Главнокомандующего УПА Романа Шухевича в Киеве, 30 июня 2007 г.

Марш-протест активистов Прогрессивной социалистической партии Украины против празднования 100-летия Главнокомандующего УПА Романа Шухевича в Киеве, 30 июня 2007 г.Марш-протест активистов Прогрессивной социалистической партии Украины против празднования 100-летия Главнокомандующего УПА Романа Шухевича в Киеве, 30 июня 2007 г.

Марш-протест активистов Прогрессивной социалистической партии Украины против празднования 100-летия Главнокомандующего УПА Романа Шухевича в Киеве, 30 июня 2007 г.

Марш-протест активистов Прогрессивной социалистической партии Украины против празднования 100-летия Главнокомандующего УПА Романа Шухевича в Киеве, 30 июня 2007 г.

Марш-протест активистов Прогрессивной социалистической партии Украины против празднования 100-летия Главнокомандующего УПА Романа Шухевича в Киеве, 30 июня 2007 г.

Марш-протест активистов Прогрессивной социалистической партии Украины против празднования 100-летия Главнокомандующего УПА Романа Шухевича в Киеве, 30 июня 2007 г.

Фото Виктора Побединского / УНИАН

 

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