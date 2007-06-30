Столкновение на Крещатике противников 100-летия Шухевича с милицией (10 фото)

Около 400 противников празднования 100-летия со дня рождения командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича попытались пройти с Майдана Независимости на Европейскую площадь. Колонна с флагами Прогрессивной социалистической партии Украины с табличками "Шухевич - убийца" была остановлена сотрудниками спецподразделения "Барс".

Колонна вступила в схватку с «Барсом» в результате чего один человек был задержан, однако саму колонну пропустили дальше при сопровождении милиции.

Фото Виктора Побединского / УНИАН