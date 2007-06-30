Столкновение на Крещатике противников 100-летия Шухевича с милицией (10 фото)
19:34, 30 июня 2007Разное
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Или Витренко, "Барс" и кто оказался крайним
Около 400 противников празднования 100-летия со дня рождения командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича попытались пройти с Майдана Независимости на Европейскую площадь. Колонна с флагами Прогрессивной социалистической партии Украины с табличками "Шухевич - убийца" была остановлена сотрудниками спецподразделения "Барс".
Колонна вступила в схватку с «Барсом» в результате чего один человек был задержан, однако саму колонну пропустили дальше при сопровождении милиции.
Фото Виктора Побединского / УНИАН
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