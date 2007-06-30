Выдача документов о среднем образовании в исправительной колонии (5 фото)

Ученики вечерней общеобразовательной школы №38 в стенах исправительной колонии № 6 (Кировоград) получают свидетельства об окончании 9 классов на торжественной линейке. Школа в колонии была создана год назад. Раньше осужденные получали среднее образование только путем экстернатуры, а в этом году учились, как и другие школьники: ходии на уроки, выполняли домашние задания, получали оценки. Сейчас здесь 160 учащихся с разными сроками заключения. До заключения некоторые из них закончили всего три-пять классов.

Фото Олега Шрамко / УНИАН