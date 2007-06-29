В Севастополе злоумышленники похитили „Запорожец”

В Севастополе, в районе Инкерманского рынка (город Инкерман административно входит в состав Балаклавского района Севастополя - УНИАН) злоумышленники похитили у 56-летнего местного жителя „Запорожец” в 1994 года выпуска и сдали его на металлолом за 450 грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в городе Севастополе, работники Инкерманского горотдела милиции задержали воров - местных жителей 1980 и 1987 годов рождения - вечером в тот же день, когда те начали пропивать „вырученные” за авто в одном из пунктов приема металлолома средства.

Злоумышленники привлекаются к ответственности за незаконное завладение автотранспортом. Сейчас решается вопрос о нарушении против них уголовного дела.

„Запорожец” возвращен владельцу, который был несколько удивленный фактом хищения его авто, отметили в Центре общественных связей.