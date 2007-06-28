Переизбрано руководство Киевского независимого медиа-профсоюза (список)

Общее собрание Киевского независимого медиа-профсоюза сегодня решили переизбрать председателем КНМП журналистку Михайлину СКОРИК.

Как передает корреспондент УНИАН, собрания также определили новый состав Комитета медиа-профсоюза, который является руководящим органом профсоюза в период между собраниями, и новый состав ревизионной комиссии.

В Комитет КНМП вошли журналисты, избранные рейтинговым голосованием, а именно: Кирилл ХОРОШИЛОВ (журнал “Власть денег”), Андрей ЛАВРИК (издание “Без цензуры”), Татьяна ЯКУБОВИЧ (Радио “Эра”), Татьяна НЕЙМАШ (телеканал “Интер”), Екатерина КАЦАН (Первый национальный телеканал) и Остап КРИВДИК (продюсерская студия “Закрытая зона”). Председателем Комитета по уставу является председатель КНМП М.СКОРИК.

В состав ревизионной комиссии вошли Татьяна АКИМОВА (УНИАН), Юрий ШЕЛЯЖЕНКО (“Вечерние вести”) и Павел БУЛГАК (Сеть социальной журналистики “Хай Вей”).

Собрание также приняло решение с 1 января 2008 года повысить минимальный размер ежемесячного членского взноса до 15 грн.

Справка УНИАН. Киевский независимый медиа-профсоюз создан в 2002 году по общей инициативе журналистов большинства ведущих СМИ Киева. Толчком для создания организации стало введение провластной цензуры в медиа. Сегодня организация занимается защитой профессиональных, социальных и трудовых прав сотрудников масс-медиа, противодействует притеснениям свободы слова и добивается установления прозрачных правил работы на украинском медиа-рынке. КНМП насчитывает около 600 членов.