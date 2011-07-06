ВР намерена упорядочить международные автоперевозки

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» (относительно упорядочения международных автомобильных перевозок)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 из 302 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается, что на прицепы и полуприцепы, предназначенные для использования с грузовыми автомобилями - тягачами отдельные лицензионные карточки не оформляются.

Также предусматривается, что к международным перевозкам пассажиров и грузов допускаются транспортные средства, на которые есть документы, подтверждающие их соответствие требованиям безопасности движения и экологической безопасности стран, на территорию которых предусмотрен въезд, лицензионная карточка на пассажирские транспортные средства и транспортные средства для перевозок опасных грузов (только для транспортных средств перевозчиков-резидентов), а также национальные регистрационные документы, документы о страховании, номерные и опознавательные знаки.

Законопроектом предусматривается, что с целью выполнения перевозок опасных грузов автомобильный перевозчик должен получить соответствующую лицензию. Предусматривается, что документами для осуществления внутренних перевозок грузов являются: для автомобильного перевозчика - документ, подтверждающий использование транспортного средства на законных основаниях, другие документы, предусмотренные законодательством Украины; для водителя - удостоверение водителя соответствующей категории, регистрационные документы на транспортное средство, путевой лист (кроме физических лиц), товарно-транспортная накладная или другой определенный законодательством документ на груз, другие документы, предусмотренные законодательством Украины.

В случае перевозки опасных грузов обязательными документами являются: для автомобильного перевозчика – лицензия; для водителя - лицензионная карточка, свидетельство о допущении транспортного средства к перевозке определенных опасных грузов, свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, письменные инструкции на случай аварии или чрезвычайных ситуаций.

В случае перевозки грузов с превышением габаритных или весовых ограничений обязательным документом является разрешение, которое дает право на движение по автомобильным дорогам Украины, выданное компетентными уполномоченными органами, или документ о внесении платы за проезд крупногабаритных транспортных средств.

Законопроектом предусмотрено, что в транспортных средствах, которые осуществляют международные перевозки пассажиров и/или грузов, устанавливаются и используются контрольные устройства - тахографы.

Водители транспортных средств, которые принадлежат резидентам или нерезидентам Украины, обязаны допускать к проверке тахографов должностных лиц правительственного органа государственного управления по вопросам контроля на автомобильном транспорте, предоставлять им регистрационные листки режима труда и отдыха водителей - тахокарты, а также в случае, если в транспортном средстве используются цифровые тахографы, распечатывать на бумажном носителе информацию о работе и отдыхе водителей.

Перевозки пассажиров и грузов из третьей страны и/или в третью страну через территорию Украины нерезидентами запрещается, если на это не выдано соответствующее разрешение центрального органа исполнительной власти в отрасли транспорта.