На дороге Киев-Чоп водитель разбился, не справившись с управлением

В Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, ДТП произошло сегодня в 03.35 возле г. Новоград-Волынский на автодороге Киев-Чоп.

Водитель легкового автомобиля Hyundai Sonata не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Три человека погибли, еще один пострадал, его в тяжелом состоянии госпитализировали в Новоград-Волынскую центральную районную больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.