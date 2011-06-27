На дороге Киев-Чоп водитель разбился, не справившись с управлением
19:31, 27 июня 2011Разное
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Погибли три человека
В Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, ДТП произошло сегодня в 03.35 возле г. Новоград-Волынский на автодороге Киев-Чоп.
Водитель легкового автомобиля Hyundai Sonata не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Три человека погибли, еще один пострадал, его в тяжелом состоянии госпитализировали в Новоград-Волынскую центральную районную больницу.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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