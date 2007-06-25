”Honda” врезалась в дерево: погибли двое граждан Беларуси

На автотрассе между селами Крымно и Яревище Старовиживского района Волынской области водитель легкового автомобиля "Honda Accord" не справился с управлением, выехал на обочину и допустил столкновение с деревом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате ДТП погибли 2 человека и 1 человек пострадал, он с травмами разных степеней тяжести госпитализирован в Старовиживскую районную больницу. Погибшие и пострадавший граждане республики Беларусь.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Волынской области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 200 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 33 человека и 280, - травмированы.