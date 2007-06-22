Открылось информагентство VIP-класса

Состоялась презентация медиа-холла информационного агентства VIP-класса «ИнтерМедиа консалтинг».

Презентация агентства привлекла внимание ведущих политиков, чиновников, социологов, руководителей средств массовой информации, ведь оно позиционирует себя как агентство эксклюзивных новостей, с полным комплексом иформационно-консалтинговых услуг. Гостям был презентован медиа-холл агентства – элитный зал для проведения пресс-конференций, оборудованный комплексной системой обеспечения удобства работы журналистов, операторов и ньюсмейкеров.

Как отметил директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, сегодня в Украине существует всего 4–5 известных информационных агентств, и появление нового агентства расширяет возможности выбора для пользователей. Политолог пожелал новому агентству работать по мировым стандартам. В свою очередь директор международных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени А.Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ отметил, что ожидает от новосозданного агентства не только сообщений о событиях, но и глубокого анализа и экспертной оценки.

По словам генерального директора нового агентства Ульяны ЛОЗАН, «ИнтерМедиа консалтинг» будет перечислять 5% прибыли на благотворительность в области медицины. Кроме того, по ее словам, все благотворительные и меценатские проекты в сфере медицины будут поддерживаться агентством на бесплатной основе.

Как ожидается, уже к концу лета будут работать четыре международных бюро агентства в Польше, Великобритании, Израиле и Испании.