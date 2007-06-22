Януковичу перед встречей с Путиным нужно тренироваться

Мнение

Я вообще-то уважаю Виктора Федоровича Януковича. Он такой представительный мужчина, крупный, убедительный. К тому же он, как остальные "абстракцисты", или как их там Хрущев называл, не побоялся проигнорировать концерт Элтона Джона, известного пропагандиста голубой идеи. Демонстративно пропустил его. Но после визита в Россию и встречи с Путиным Янукович упал в моих глазах. Неужели все, что говорят оранжевые о моем премьере, это правда? Неужели у него действительно такой панический, иррациональный страх перед Путиным? Во время поездки в Москву он сидел перед ним как мелкий правонарушитель перед ментом, или как кролик перед удавом.

Я понимаю Виктора Федоровича, приблизительно так же я чувствую себя во время разговоров со своей свекрухой. Во время бесед с этой харизматичной женщиной, даже имея кучу козырей в рукаве, я с трудом сдерживаю натиск ее эмоций, а потом чувствую себя абсолютно раздавленной. Но я тренируюсь. Я составила тезисы ее обвинений, и перед каждым разговором прошу наиболее артистических коллег начитывать их мне, мысленно придумывая ответы. И я чисто из любви к своему государству готова набросать такие тезисы для премьера. А его аналитическая служба пусть придумает ответы. Чтобы премьер не шарил мучительно по карманам, отыскивая достойную реплику.

Ну, например, вот такой разговор (реплики Путина – приведены почти дословно, ответы Януковича – предположительные):

– Знаете ли, Виктор Федорович, а ваша страна скатывается в тиранию… – Наверное, вы правы. Кто-кто, а вы, Владимир Владимирович, неплохо осведомлены, что это такое.

– А где у вас оппозиция. У вас ведь все - власть? Все – власть… – Да, уж в нашей стране оппозиция имеет кое-какую власть, силу. Наши друзья из европарламента и старых демократий, говорят, что это неплохо… А как ваши дела с оппозицией? Что, СПС, Немцов снова не пройдут? А жаль, он один из немногих, кто дозрел до понимания, что вам пора строить новую морскую базу на Черном море.

Это, как пример, там можно импровизировать, благо тем для импровизации – море.

А завершить можно такой репликой:

– Леонид Данилович Кучма велел кланяться. Сказал, чтобы приезжали после президентских выборов в России, вы тогда будете посвободнее. Сколько уж тут осталось…

Лена Мигачева, Одесса