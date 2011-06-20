Провокация «флаг одноразового использования» завершилась

Конституционному суду отвели в ней свое, в этот раз достойное место Конституционный суд в пятницу решил, что использование «знамени Победы» во время официальных мероприятий вместе с Государственным флагом Украины противоречит Конституции.

Вот так просто, знаете, взяли и решили, что не надо. Не будем ликовать. Хотя любопытно, как отреагирует на решение вся эта свора «победителей» из русского блока, и другие содержанцы-профессиональные русские из Крыма. Но я сейчас ни про них, ну, капает им копейка из российского бюджета – и пусть капает.

Я про другое. Инцидент с красным флагом, кажется, исчерпан. Так, как будто не было всей этой планомерной провокации. Как будто Верховная Рада, «принявшая» уже все нужные законы и «сделавшая» реформы, не решила накануне 9 мая вдруг зачем-то принять закон об использовании этого флага. Как будто молодчики, способные в своем вполне детородном возрасте заработать только на реализации раскола Украины, не приезжали во Львов с красными тряпками, устраивая провокации. Как будто не было того, что, эксплуатируя чувства львовских стариков, прибывшие крымчане кинули им жалкую подачку в пять курортных сертификатов, а взамен 9 мая весь день таскали по городу в автобусах, чтобы выгрузить во Львове на Холме Славы и дать камерам российских телеканалов заснять волнующуюся толпу свободовцев, раскачивающую их автобус, искусственно рождая тему фашизма в Украине. Как будто бы чинуши исполнительной власти не ходили под этим флагом 9 мая по городам и весям Юго-Востока, несмотря на то, что закон об его использовании не был подписан Президентом.

Знаю, что наши национал-демократы готовят запросы в Генпрокуратуру о привлечении к уголовной ответственности чиновников тех областей, где в нарушении Конституции и при отсутствии подписи Президента красный флаг использовался наряду с государственной символикой. Хорошо бы позаводить на этих чиновников уголовные дела. Не для того, чтобы посадить, нет. (По большому счету, не считаю нужным запрещать, чтобы коммунисты или те же старики использовали красные флаги в своих личных демонстрациях). Но нужно чтобы чиновники походили на допросы и впредь не спешили так живо пользоваться тоталитарной символикой и захламлять ею государственные мероприятия.

Мы с друзьями долго спорили, почему эта история провокации («красный флаг») вообще случилась и почему закончилась именно так. Кто-то был убежден, что президенту не свойственно задумываться над гуманитарными вопросами, и он просто пошел на поводу своей администрации и ее политтехнологов, которые родом из Москвы. А потом, когда понял, что это так далеко зашло, пользы ему лично от этой провокации никакой, а беспорядков – море, то дал сигнал КС, чтоб флаг отменили. Другие были убеждены: президент подчиняется решениям Москвы, и красный флаг свернули, поскольку провокация как «флаг одноразового использования» закончилась. Третьи все-таки считали, что президенту подсказали: нельзя из-за какого-то красного флага ругаться с половиной Украины, тем более что на Восточной Украине рейтинги падают катастрофически.

В прошлом году, когда я описывала, как КС в мгновение ока поменял Конституцию-2004 на Конституцию-1996, я предлагала выделить в Минюсте комнатенку для судей КС, а здание КС отдать под варьете или торговый центр. Тогда я считала, что лучше отдать его под варьете. А сейчас думаю, что лучше устроить там торговый центр. Тут можно приобрести все. Даже вполне правильные решения – такое, как про красный флаг.

Маша Мищенко