В Балаклаве воссоздан исторический облик набережной

В Балаклаве на набережной Назукина полностью закончились работы по воссозданию памятников архитектуры и градостроительства.

Как передает корреспондент УНИАН, воссоздан единый градостроительный ансамбль в стиле начала XX века, в который вошли главный корпус и большой флигель дачи Соколовой, где в 1907 году жила Леся Украинка, а также дом городского головы Михайли и дача врача Педькова.

Кроме реконструкции памятников архитектуры, восстановлены и облагорожены фасады в стиле старинных особняков и здания постройки шестидесятых годов, которые вписались в единый архитектурный ансамбль.

Произведена также реконструкция набережной и установлены плавучие причалы, представляющие собой полностью новое гидротехническое сооружение, позволяющее обслуживать порядка пятидесяти плавучих судов водоизмещением до 130 тонн.

В созданном комплексе, включающем в себя яхт-клуб и жилую застройку, выполнены работы по благоустройству, наружному освещению территории и озеленению, во время которого высажено около 600 деревьев и более 2 тысяч кустарников.

Побывавший сегодня на церемонии открытия объекта председатель Севастопольской ГГА Владимир ЯЦУБА подчеркнул важность того, что «брошенное, угробленное историей и людьми возрождено в первозданном виде». По его словам, «не важно, что в этих зданиях будет, а важно, что архитектор, который заложил этот облик, облик Севастополя и Балаклавы, он возрождается». По его мнению, «это яркий пример того, что частный инвестор вложил деньги и спас историческую реликвию». Этого, по его словам, «ждут в Украине 150 замков».