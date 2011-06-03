В центре Киева горела «Украина»

На Майдане Незалежности в Киеве горела гостиница «Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время пожар уже ликвидирован. На месте работали не менее десяти бригад пожарников, а также спасательная служба.

По информации пожарников, пожар начался в одном из номеров, но пламя распространилось за его пределы. Пришлось эвакуировать жителей гостиницы. Обгоревших людей нет, но есть те, кто надышался угарным газом.

Сейчас на месте работают бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, информация о пожаре поступила по линии 101 в 17.04. Как выяснилось, очаг возгорания возник в одном из номеров на 8-м этаже гостиницы. В результате пожара произошла задымление 8-го и 9-го этажей.

Пожарные подразделения сразу по прибытии отключили энергоснабжение здания и затушили пламя. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Личности и количество людей, проживавших в номере, где произошел пожар, а также причины его возникновения выясняются.