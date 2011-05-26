В Москве гражданин США ножом убил жену и бросился с 15 этажа

00:56, 26 мая 2011
Разное
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На месте работают следователи

35-летний гражданин США в четверг ночью убил свою жену - 29-летнюю россиянку, после чего выбросился из окна московской гостиницы "Измайлово" на 15-ом этаже, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.

"Мужчина ножом убил свою жену, после чего выбросился из окна гостиницы", - сообщил источник.

После того, как американец выпрыгнул из окна, охрана открыла его номер, где было обнаружено тело его супруги с множественными ножевыми ранениями.

Причины случившегося пока неизвестны. На месте происшествия работает оперативно-следственная бригада.

 

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