У Саркози был компромат на экс-главу МВФ

Как сообщает французская газета Monde, правительство страны имело в своем распоряжении компрометирующую информацию в отношении бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана еще до его ареста в США.

По данным газеты, в преддверии президентских выборов 2007 года полиция обнаружила Доминика Стросс-Кана в автомобиле с проституткой. Тогда советники Николя Саркози в частном порядке заявляли о том, что имеющаяся в их распоряжении информация может уничтожить репутацию Стросс-Кана - одного из ведущих в тот год кандидатов на пост президента страны от Социалистической партии.

Тем временем американские СМИ сообщают, что ДНК, следы которой найдены на одежде горничной, соответствуют ДНК бывшего главы Международного валютного фонда, замечает Би-би-си.