Святой Илья получил земельный участок под Киевом

Религиозная община Украинской православной церкви “Святого пророка Ильи” получила земельный участок под строительство церкви в Киевском лесничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на пленарном заседании сессии Киевского городского совета.

Согласно документу, под новый храм выделен земельный участок площадью 0,29 га в квартале №1 Киевского лесничества коммунального предприятия “Святошинское лесопарковое хозяйство”. Земля передана в аренду на 15 лет.

Депутаты также утвердили проект землеустройства отведенной территории.