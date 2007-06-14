Святой Илья получил земельный участок под Киевом

21:28, 14 июня 2007
Разное
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...под строительство

Религиозная община Украинской православной церкви “Святого пророка Ильи” получила земельный участок под строительство церкви в Киевском лесничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на пленарном заседании сессии Киевского городского совета.

Согласно документу, под новый храм выделен земельный участок площадью 0,29 га в квартале №1 Киевского лесничества коммунального предприятия “Святошинское лесопарковое хозяйство”. Земля передана в аренду на 15 лет.

Депутаты также утвердили проект землеустройства отведенной территории.

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