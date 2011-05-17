Соорганизатору дивизии "Галичина" установили мемориальную доску (фото)

Мемориальная доска политическому деятелю, участнику Львовского восстания и соорганизатору дивизии "Галичина" Дмитрию Палииву во время торжественного установления и освящения во Львове 15 мая.

Дмитрий Палиив (1896-1944) с началом Первой мировой войны вступил в легион Украинских сечевых стрельцов (УСС). Был одним из организаторов Львовского восстания 1918 года. В 1928 году на выборах был избран послом в польский сейм от Коломыйщины.

С началом Второй мировой войны и приходом в Галичину в 1939 году Советской власти Дмитрий Палиив выехал на запад в образованное немцами генерал-губернаторство. Палиив был горячим сторонником создания украинской регулярной вооруженной силы, и стал одним из инициаторов создания дивизии "Галичина".

Погиб в бою под Бродами в июле 1944 года.

Фото УНИАН