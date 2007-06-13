Молния убила подростка

В Николаевской области вблизи с. Катериновка Веселиновского района во время дождя грозовым разрядом смертельно травмирован подросток.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, еще четверо подростков с травмами различной степени тяжести, полученными вследствие грозового удара, госпитализированы в Николаевскую областную детскую больницу.