Молния убила подростка

09:29, 13 июня 2007
Разное
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Еще четверо - госпитализированы

В Николаевской области вблизи с. Катериновка Веселиновского района во время дождя грозовым разрядом смертельно травмирован подросток.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, еще четверо подростков с травмами различной степени тяжести, полученными вследствие грозового удара, госпитализированы в Николаевскую областную детскую больницу.

 

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