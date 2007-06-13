Молния убила подростка
09:29, 13 июня 2007Разное
959 0
Еще четверо - госпитализированы
В Николаевской области вблизи с. Катериновка Веселиновского района во время дождя грозовым разрядом смертельно травмирован подросток.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, еще четверо подростков с травмами различной степени тяжести, полученными вследствие грозового удара, госпитализированы в Николаевскую областную детскую больницу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter