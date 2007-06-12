Управление кадров ВР подтвердило самоликвидацию фракции БЮТ

103 подписи народных депутатов Украины от Блока Юлии Тимошенко на заявлениях о выходе из фракции подтверждены. Об этом говорится в письме руководителя Управления кадров Верховной Рады Украины Владимира МАРТЫНЮКА, присланном в адрес лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО 7 июня, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

"Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины по состоянию на 7 июня 2007 года было получено для подтверждения подписей народных депутатов Украины 106 заявлений. 103 подписи на заявлениях подтверждены", - сказано в письме.

Таким образом, существует подтверждение и со стороны руководства Управления кадров Верховной Рады о том, что 103 заявления депутатов БЮТ о выходе из фракции легитимны. А следовательно, любые попытки председателя ВР пятого созыва Александра МОРОЗА и других членов коалиции заблокировать процедуру сложения депутатами БЮТ полномочий, ссылаясь на несоответствие заявлений, являются «грязными манипуляциями», отмечает пресс-служба БЮТ.