Тимошенко не пропустили к Луценко (фото)

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что палата, в которой находится бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО в Киевской городской больнице скорой медицинской помощи, охраняется в усиленном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала журналистам после посещения больницы.

«Мне удалось сфотографировать тех трех-четырех человек, которые стоят у входа, но там, я думаю, их где-то минимум до двадцати человек», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» сказала, что ей не удалось лично пообщаться с Ю.ЛУЦЕНКО, хотя она попыталась вместе с главным врачом этого медицинского учреждения пройти в палату.

«К сожалению, главный врач не отвечает за охрану, за допуск или недопуск, он лечит, а допускает или не допускает, по поручению прокуратуры, Министерство внутренних дел. Но то, что никого не допустили, и его жену – это странно, потому что на самом деле нужно было хотя бы увидеть, в каком состоянии человек», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что по информации Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ, состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.

«Какими бы ни были бравадными сообщения из Генеральной прокуратуры, что у него все в порядке, и все нормально с его состоянием здоровья – это не соответствует действительности», - отметила оппозиционный политик.

Ю.ТИМОШЕНКО в который раз подчеркнула, что рассчитывает на изменение меры пресечения в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я надеюсь на то, что здравый смысл все же вернется, и Юру освободят из-под стражи», - заявила она.

Как сообщалось, Ю.ЛУЦЕНКО сейчас находится в больнице скорой помощи Киева, куда его доставили из следственного изолятора вечером 10 мая.

Сегодня уже 20-й день голодовки Ю.ЛУЦЕНКО в знак протеста против его незаконного содержания за решеткой.

Депутаты Верховной Рады и жена экс-министра пытались попасть в палату, где находится Ю.ЛУЦЕНКО, но охрана не пропустила их. К Ю.ЛУЦЕНКО сегодня пропустили только Н.КАРПАЧЕВУ.

Уже вечером представитель Генпрокуратуры вручил жене экс-министра Ирине ЛУЦЕНКО разрешение на посещение мужа в больнице. Разрешение выдано только на один день - 12 мая.