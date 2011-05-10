Провокационный поезд во Львов формировался на телеканале «Интер»?

Летом 2004 года газета «Украина молодая» положила начало проекту, посвященному тринадцатой годовщине независимости Украины, в котором принимали участие известные публичные лица. Перечитав свое эссе семилетней давности «Украина от лукавого» (газета «УМ», 13 августа, 2004) я без колебаний опубликовала бы его и сегодня как доказательство того, что Украина двигается в будущее так, как любят ходить малые дети – задом наперед. Потому что то, что теперь происходит с Украиной и с нами, в Украине сущими, - ни что иное, как попытка развернуть нас в прошлое всеми доступными средствами страха и провокаций. События 9 мая во Львове – очень красноречивая иллюстрация этого. Но манипуляторы государством и людьми быстро забыли, чем обернулись для тогдашней власти ее манипуляторские способности. Из-за этого, новый роман Юрия Щербака «Час смертохристів. Міражі 2077 року» я бы сделала ежедневной книгой для тех, кто принимает ежедневные государственные решения, которые оборачиваются ежедневными жизненными драмами едва ли не для каждого гражданина пока еще существующей «территории Украина». Ведь в действительности эта книга – якобы «миражи 2077 года», – ни что иное, как самая точной фотографией сегодняшних украинских реалий. «Час смертохристів» - близнец «Записок українського самашедшого». Бухгалтерская точность учета всемирного самашествия в исполнении Лины Костенко блестяще и страшно дополняется аналитически-точным учетом недр безумия, цинизма и безответственности современной украинской властной верхушки, у которой хватило нахальства присвоить себе титул современной элиты.

УКРАИНА МСТИТЕЛЬНАЯ

Украина переворачивается к точке невозвращения, думаю я, читая и слушая ежедневную несусветную ложь, продуцируемую с открытого фронта под названием «Государство против Гражданина». Не так давно я сама почувствовала на себе видимый и невидимый почерк ее правоохранительной системы. И теперь я хорошо знаю, какую цель имели 10 (десять!) генералов, 9 (девять!) полковников и несколько меньших чинов в погонах Украинского государства на протяжении осени – зимы 2010-2011 года, обкладывая меня и мою семью частоколом шантажа и запугивания. Якобы за одно слово в книжке, а в действительности – за мою однозначную позицию во время новейшего украинского безумства! Это я поняла из заведенного на меня дела №38380 в Печерской районной прокуратуре. А если бы я была владельцем куска газовой трубы или участником налогового Майдана, что тогда?! Писать бы мне – не переписать письма из-за решеток, как того требовал от Генпрокурора коммунист Цибенко? Или мне и дальше ожидать этого, озвученного недавно в однозначно провластной газете «Сегодня» (15 марта 2011г.) еще одним последователем Ленина – нардепом Царьковым: «Таким авторам надо бить морды. Но поскольку оная - женщина, пусть ею занимаются правоохранительные органы». Вы не поверите, но занимаются и до сих пор! Уже в апреле по возвращении из гастрольного тура по Канаде соседи опять сообщили: в мое отсутствие трое милиционеров интересовались моей скромной персоной. Трое! Абсурд? О нет! Месть карликов. Так что об ответственности ведомства Могилева речи не идет? А все равно придется! Не теперь – то в четверг. Не за меня – за других.

Но, читая «снотворное» сообщение Генпрокуратуры от 7 мая о «нормальном давлении» и чуть ли не санаторно-курортном состоянии здоровья Юрия Луценко в СИЗО, в первый раз в своей жизни я захотела проснуться где угодно, лишь бы вне границ этого ужаса, цинизма, бесчеловечности и лжи. Судя по этому «человеколюбивому» сообщению, в ближайшее время украинские граждане сами будут пробиваться в СИЗО не только для улучшения состояния своего здоровья, как в советские времена пробивались в Крым, но и ради возможности пообщаться с VIP-персонами властного Олимпа.

О совести сейчас говорить не будем. Но справедливости ради хочется пригвоздить словами кого-то из тех, кто хотя бы в интерпретации «95 квартала» слышал хотя бы бы пародию на слово «совесть». Потому что уж все так беспардонно и развязно... Однако эти парни и девушки с совестью не дружат. И не скрывают этого. Да, они даже кичатся отсутствием оной, поскольку, видите ли, «голубая» мечта кое-кого из них – увидеть Луценко с метлой на Крещатике. Но у меня есть один вопрос: уважаемые! А сколько за время мести - сидения Юрия Луценко под стражей государство потратило на его содержание? А сколько потеряло в репутации? И уменьшилась ли за это время сумма инкриминируемого Луценко долга перед государством в 40 тысяч гривен? Может, в таком случае стоило его действительно выпустить на общественные работы – и хотя бы таким образом попробовать пополнить государственную казну, а не устраивать ему ликбез о вредности голодовки при участии лекторской группы в составе омбудсмена и Генпрокурора? Чай, не их профиль. Хотя, почему бы нет? Огранщик бриллиантов может быть у нас министром аграрной политики. Видимо, все эти парни и девушки, которые не дружат ни с совестью, ни с элементарной логикой, забыли простой закон природы – накапливаемая энергия обиды от несправедливости не исчезает бесследно. Она превращается в сопротивление – и уже не молчаливое, что очень красноречиво продемонстрировал эфир с Савиком Шустером на Первом национальном 6 мая. Вам, парни и девушки из власти, еще не страшно?!

Вам не страшно было так нагло и цинично плюнуть на 64 процента избирателей города Черновцы, которые беспрецедентно для Украины в (!) пятый раз избрали своим мэром Николая Федорука, что вы через несколько месяцев после выборов городского председателя по-рейдерски захватили его кресло? Ведь землетрясения в Черновцах не наблюдалось. Сдвига также не было, кроме, разве что сдвига в необразованных и безответственных головах. Вы думаете, эти 64 процента вам простят это нахальство? Не теперь, так в четверг...

УКРАИНА РАСПОЯСАВШАЯСЯ

«Большая политика с Евгением Киселевым» на «Интере» в канун ведущего – поминального – воскресенья этого года могла вывести из равновесия даже мертвого, каминного или дубового. А что уже говорить о малообразованных, но искренних сторонниках «Свободы»? А человек живой, думающий, для себя в тот вечер сделала вывод однозначный: Государство руками своих ключевых должностных лиц опять хладнокровно приобщилась к сонму сознательных и известных провокаторов и оно, Государство, угрожающими темпами становится опасным для любого ее гражданина, даром что украинский Президент убаюкивает мировое сообщество готовностью «обеспечить безопасность миру». Тут бы удержать контроль над безопасностью в собственной стране...

Знаю-знаю: острословы замахали руками, мол, к чему здесь государство, когда канал «Интер» - структура частная. Я не принадлежу к острословам, потому у меня вопрос к Валерию Хорошковскому: с каких это пор и в соответствии с каким законом, уважаемый Валерий Иванович, специальная служба, призванная всеми доступными ей средствами учитывать и тихо, «без шума и пыли» (даже во времена разгула демократии и свободы) нейтрализовать малейшую угрозу национальному покою и национальной безопасности, стала «продюсером» политических провокаторов и идеологических «мусорщиков»?! Потому что как по-другому классифицировать то, что происходило в стенах вашей, таки вашей, студии в канун поминального воскресенья, незадолго до 9 мая, которое 95 процентов украинских граждан признают праздником?

Честно говоря, маниакальная тирада на «Интере» одесского Маркова с его по-провокаторски идентифицированной «Родиной» могла поразить разве что безнадежно доверчивых, психически больных или неизлечимо заангажированных. Нормальные люди (а я уверена, что их в Украине подавляющее большинство), пропустив сквозь уши предварительно продуманный бред этого «мальчика на побегушках» у разного пошиба затулиных и корниловых или каких там еще ФСБ, могли разве что схватиться за голову лишь от одной мысли: возможно ли что-то подобное в более-менее развитой стране, чтобы собственность, контролируемая председателем Службы Безопасности государства, стала ключевой площадкой для публичного нагнетания раздора, фактического призыва к гражданскому противостоянию в день государственного праздника, эскалации неприязни и т.д.? Поезд во Львов формировался на «Интере»?

Видя немного мира, могу сказать, что подобный тандем невозможен в принципе даже в не очень демократичных странах. Свобода слова? О нет, господа! Сознательная провокация, поддерживаемая на высшем уровне. И начисто отсутствует хотя бы намек на профессиональную честь и профессиональную солидарность. Мне так и чешется уточнить у председателя СБУ: Не вы ли случайно, Валерий Иванович, как писали тогдашние СМИ, отвечали за спецподразделение «Альфа» и руководили операцией освобождения, когда «беспредельщики» Маркова в марте 2009 года в Одессе тыкали об асфальт сотрудников Службы Безопасности Украины, захватив их в заложники (!!!)? Не СБУ ли сообщила устами ее тогдашнего главы общественности, что возглавляемая Марковым партия «Родина» финансируется из-за границы и ведет антигосударственную деятельность? Не СБУ ли объявляла Маркова в розыск? Не наше ли Министерство юстиции снимало партию «Родина» с регистрации? И что изменилось с тех пор, что разыскиваемый Марков стал рупором человеконенавистничества в студии теперешнего председателя СБУ?! Ваши сотрудники поддерживают вас, Валерий Иванович, когда вы так выразительно поддерживаете провокатора Маркова? А общество?

Возможно, марковские завихрения, как говорят во Львове, не вызывали бы у меня такой реакции, если бы не озвученное им требование организовать в полу-обеспамятевший марш в Западной Украине именно 9 мая. Да еще нахальная ложь о состоянии памятников погибшим воинам именно на западной Украине, из-за чего Марков так «активизировался» с екрана «Интера». Потому у меня возник такой вопрос к Хорошковскому: у вас, уважаемый Валерий Иванович, так плохо работают аналитические службы или у вас слепые и немые генералы возглавляют управление СБУ во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске? Или они вам не докладывают, что на Западной Украине состояние памятников павшим в годы войны – абсолютно нормальное, дай Боже, так в каждом регионе?! За две последних недели я проехала по четырем областями – Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской – и собственными глазами видела это: убранная территория вокруг памятников, цветут или уже отцвели тюльпаны и нарциссы. А на Волыни была даже на панихиде возле такого памятника, отправленной сельским священником. Могу показать места.

Меня не интересует, в мечеть, синагогу, храм или на свалку ходит одесский «спасатель» западноукраинских обелисков Игорь Марков. Но аналитики из СБУ должны знать, что поминальные дни для христианской Западной Украины по сути своей не менее важны, чем Рождество и Пасха, и потому не следует дразнить «западную» ложью вроде марковской. Там, «на западной», в канун Проводов убирают ВСЕ могилы, и символические также. В СБУ ли не знают, что на галицких, волынских, буковинских памятниках – символических могилах золотом выбиты имена тех, кто лег в чужих землях, а тут, по селам и городкам, земляки совестно учли их имена? Потому что они – чьи-то прадеды и деды, дяди и родители в настоящее время сущих. И сущие о них помнят без напоминаний и псевдопомощи провокатора Маркова.

Но зачем «Интеру» (Хорошковскому) было давать старт этой распоясанности незрелого ума в исполнении недавно им же, ведомством Хорошковского, разыскиваемого то ли полупреступника, то ли содержанца спецслужб? Ведь озвученное намерение провокации – это уже половина провокации. А засвеченный содержанец – спаленный.

...Несколько дней назад во Львове я почувствовала, как у кое-кого из особо горячих загорелась в жилах кровь от инвектив одессита, бесстыдный «понос» которого транслировал на всю Украину самый рейтинговый телеканал. И я знаю, как в действительности болели головы львовских чиновников, чтобы не допустить ни одной провокации 9 мая. Умышленно поддержанных главой Службы Безопасности Украины?! А кого же теперь, после удачно проведенной во Львове 9 мая спецоперации по дискредитации всего, что можно дискредитировать на отдельно взятой территории, – кого будете преследовать по закону, уважаемый Валерий Иванович? Не себя, надеюсь. Потому что уже вне границ любого понимания и здравого смысла озвученый СМИ тезис о том, что Вы – такой же манипулятивный материал в руках какого-то московского Шувалова, как Марков – в Ваших, уважаемый пан Хорошковский. Не верю! – хоть выпустите на меня еще несколько гончих в погонах или троллей в Интернете. Неужели такой современный мужчина может быть также у кого-то на побегушках?!

О, ВРЕМЕНА…

…о провокации, - добавила бы я к портрету эпохи. И беспокойство. Большое беспокойство возмущенного и возбужденного общества, прошлое и нынешнее которого ежедневно сознательно минируют политики. Вот теперь уже Добкин собирается 22 июня ехать во Львов по следам Маркова и «Русского единства». По-видимому, хочет тюрьму на Лонцкого посетить. Из ее подвалов до сих пор не выветрился запах человеческой крови.

...Но так уже было, господа! Заложенные мины детонируют. Они опасны для всех. И для минеров также. Вы забыли? А я помню, какая эскалация ненависти (авторства того же таки московского Шувалова) господствовала в обществе до 2004 года. Как озвучивались такие же человеконенавистнические лозунги и как провоцировали Восток и Запад. Разгул власти тогда достиг эвереста. Общество отреагировало. Вы не забыли? Отреагировало даже под угрозой бойни со стороны государства. Зачем вы, успешные парни и девушки с политического Олимпа, так ненавидите нашу землю, Отчизну и ее людей, что вы и теперь выжигаете ее, как напалмом? А она же, землица наша, - источник вашего немеряного добра. И люди на этой земле хорошие. Как на Востоке, так и на Западе, кто бы как не пытался втемяшить другое. И угроза вам, парни и девушки, придет с востока – не с запада. Потому мне странно, что вы так свирепо ненавидите и Того, кто молча позволяет вам эту неслыханную распоясанность. Иначе зачем вы с такой космической скоростью подрубаете ножки раскачанного кресла под Ним? Вы это уже чувствуете, Викторе Федоровичу, или еще нет? Леонид Даниилович с Виктором Андреевичем имеют в этом уникальный опыт. Могли бы эксклюзивно предупредить. У них также не было придворного шута, они также не читали газет и не смотрели телевизор. Результат известен – остались при пиковом интересе. Но они могли бы поделиться опытом. Хотя бы с обществом. Ведь за дьявольские игры правителей всегда сначала расплачивается народ. Однако современный мир таков, что в обществе все тверже становится мнение: вожди – также уязвимы, как обычные люди. Разве история, да что история, телевизионные новости не подталкивают верхи к таким размышлениям? Хотя бы история президента Кучмы?! Это же он сказал: «Украина – не Россия». А таки не Россия.

Но кто об этом на Банковой думает…

Мария Матиос, писательница