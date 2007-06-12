В Киеве трактор улетел в кювет (фото)
08:50, 12 июня 2007Разное
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Водитель - без водительских прав
В понедельник около десяти часов утра на ул. Старонаводницкой перевернулся трактор.
К месту аварии сразу же сбежались прохожие. "Машина лежала в кювете. Я думала, там уже нежилец, страшно было смотреть," - говорит киевлянка Галина. Мини-экскаватор лежал на боку, из кабины водителя вытянули трое спасателей.
По предварительным данным ГАИ, водитель не справился с управлением и кувыркнулся в кювет. С места аварии его забрала "скорая". У молодого человека перелом правой ноги. Инспекторам ГАИ он не смог ничего объяснить из-за шока. Парень работает слесарем на стройке. Якобы у него не было прав на вождение транспортного средства, а трактор перегнать его попросил кто-то из руководства.
Фото Магнолии ТВ
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