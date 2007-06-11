Два ”Фольксвагена” столкнулись на перекрестке: пострадали четверо

В Феодосии на перекрестке улиц Чкалова и Симферопольское шоссе произошло столкновение легковых автомобилей "Фольксваген-Кади" и "Фольксваген-Гольф".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало четверо людей, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в городскую больницу.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 187 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 21 человек и 243, - получили травмы.