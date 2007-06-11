Два ”Фольксвагена” столкнулись на перекрестке: пострадали четверо
08:51, 11 июня 2007Разное
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ДТП в Феодосии
В Феодосии на перекрестке улиц Чкалова и Симферопольское шоссе произошло столкновение легковых автомобилей "Фольксваген-Кади" и "Фольксваген-Гольф".
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало четверо людей, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в городскую больницу.
По факту события правоохранительными органами проводится расследование.
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 187 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 21 человек и 243, - получили травмы.
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