Ключевое слово – СССР, ключевой месидж – возвращаемся (К 20-летию Независимости)

Май 2011 года. Приближаемся к юбилею – двадцатилетию независимости Украины...

Информационный мейнстрим на украинских телеканалах насыщен украинским языком, украинскими песнями, нашей символикой? Нет – красными флагами, серпами и молотами, пионерскими галстуками, униформой цвета хаки, советскими танками, русским языком. Ключевое слово – СССР. Ключевой месидж – возвращаемся.

На телеканале “Интер” в прямом эфире на всю страну транслируют грандиозное шоу “Майдан’с”. Команды из разных городов Украины, танцуя, мощными шерегами проходят по Крещатику и Майдану Независимости, соревнуясь между собой. Потом отдают себя на рассмотрение жюри, которое, по привычному уже формату, состоит преимущественно из российских “метров”.

В полуфинале этого шоу молодежь из Харькова была одета в пионерскую форму желто-голубых цветов. Молодежь, которая на вид еще не достигла и 20-летнего возраста, рьяно танцевала под звуки приснопамятной программы “Время”. Впоследствии молодые харьковчане изобразили собой на Площади фигуру мирного атома, из все того же СССР.

Диктор сообщил, что харьковская молодежь испытывает ностальгию по СССР.

Достижением независимой Украины (!) является право каждого ее гражданина на личную свободу. И выступление команды из Харькова является тому подтверждением. Но надо констатировать, что безусая молодежь, которая с улыбками маршировала по главной улице страны в пионерской форме, не знает времен СССР, а следовательно, не может быть и ностальгии. Да и слава Богу!

Серые пейзажи советского Харькова двадцати -, тридцатилетней давности вряд ли понравились бы нынешней молодежи города. Удовлетворила ли бы ее однообразная информационная ложь, которую распространяли советские трубадуры в эфире программы “Время”? Возможно наша молодежь стремится постоять в длиннющих очередях за маслом или колбасой? Или почувствовать на себе тот мирный атом, унаследованный от СССР, который иногда взрывается? Убежден – нет!

Но кто-то таким способом пытается манипулировать общественным мнением. И следует отметить, что делает это успешно. Обработав людей старшего и среднего возраста, они взялись за молодежь. Молодым украинцам навеивается, что “совок” – это круто.

В некоторых современных российских кинофильмах о советских временах, которые нам транслируют по нашему же телевидению на майские праздники, их авторы превзошли в тенденциозности своих коллег из СССР. Советщина еще больше идеализируется, и наоборот, все, что против нее – демонизируется. Подобные кинофильмы-агитки выходят в свет “при содействии Федерального агентства по массовым коммуникациям РФ”, как указывается в титрах.

К власти на просторах от Карпат до Тихого океана пришли ретрограды и реакционеры, которые стремятся восстановить империю. Установив контроль над экономикой, они сегодня имеют немалые возможности. Сегодня у них шабаш, пир, глумление. А в Украине – руина.

Надолго ли? Зависит от нас, украинцев.

Владимир Манько, председатель секретариата Главного Провода Конгресса украинских националистов