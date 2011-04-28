Регионалы отомстили Владу Троицкому?

Ежедневно в информпространстве появляются сотни новостей, какие-то из них огорчают, какие-то радуют, а бывают такие что, как говорят, просто убивают. Такой убийственной новостью сегодня стало сообщение от основателя и президента Гогольфеста, владельца театра «Крыша» Владислава Троицкого, что в этом году Гогольфеста не будет.

Я знаю, что и в предыдущие годы у Влада были финансовые проблемы с организацией феста, но это как-то перебивалось хоть какой-то государственной поддержкой, по крайней мере под фестиваль давали Художественный Арсенал... По оценке Троицкого, на фестиваль нужно $ 500 000 ежегодно. Эти деньги удавалось находить с помощью его друзей, которые бесплатно предоставляли оборудование, транспорт и людей. Говорят, что президент фестиваля даже брал кредиты на свое детище.

Но реальные проблемы у Троицкого начались именно в прошлом году. Именно в прошлом году после президентских выборов ему впервые не дали Художественный Арсенал, которым уже тогда руководила Наталия Заболотная. Муж Заболотной – народный депутат Игорь Савченко от БЮТ, который в прошлом году перебежал в парламентское большинство в ВР...

Стоило ли Гогольфесту ожидать поддержки от государства? Почему не выполнил свое обещание помочь с фестивалем министр культуры Михаил Кулиняк? Почему Анна Герман в прошлом году в телефонном разговоре со мной делала вид, что вообще не знает, что такое Гогольфест, и кто такой Влад Троицкий, потому она ничем никому не собирается помогать, мол нужно разобраться. И неужели года было мало, чтобы узнать, кто такой Троицкий?! А он же тогда просил помощи у государства, непосредственно обращался к президенту Украины с открытым письмом...

Как по мне, Влад просто поплатился за свою искренность, за собственную оценку сегодняшней команды в материале УНИАН «Что делать мыслящему человеку во втором туре?». Но если вы прочитаете сегодня эти слова, увидите, насколько он был прав.

«Тут выбор небольшой. Для меня точно, как для гражданина, как интеллигента, если Янукович будет Президентом, мне не будет хорошо. Мне трудно представить, что Президентом страны может быть человек такого уровня. Трудно представить. Но поскольку я живу в этой стране, мне все равно придется каким-то образом взаимодействовать с президентской должностью. Не с личностью, а с должностью. И тут я понимаю, что у меня будут проблемы. Придется или выезжать из этой страны, или пытаться что-то сделать.

К сожалению, у меня много друзей, которые уже склонны к эмиграции. Думаю, что вскоре начнется новая волна миграции, независимо от победы одного или другого кандидата. Один мой друг сказал: «Внезапно я себя начал чувствовать туристом в своей стране, потому не хочется здесь ничего делать». Но, невзирая на все, я буду стоять до конца. Буду делать для этой страны все по максимуму, пока не станет вообще нестерпимо.

Конечно, все мои друзья больше опасаются Януковича, потому что те правила, которые им предложені, несовместимы с этическими принципами людей.

В экономике, социальной сфере, образовании, медицине, ситуация настолько приближена к катастрофе, что для меня загадка - мотивация людей, которые борются за президентскую должность. Потому что эти проблемы такие глобальные, что для их решения нет никаких предпосылок: ни механизмов, ни команды, ничего.

Стабильность в стране можно создать тогда, когда люди хотят работать, двигаться вперед. А в нашей стране проблема в том, что люди не хотят работать и не хотят двигаться вперед. Они просто доживают свою жизнь во тьме водки и наркотиков.

Я точно не заангажированный человек, я никого не поддерживаю, ни от кого финансово не завишу, но мне ближе Тимошенко, потому что она по крайней мере выглядит прилично и говорить может. К сожалению, из команды Януковича я не слышал ни одного человека, который не говорил бы циничные вещи. Я в своей жизни больше всего боюсь цинизма и беспринципности. Если придет Янукович – это будет в несколько раз хуже, чем Черновецкий в Киеве. Тут можно проводить дегустацию говна... То, что происходит в Киеве, – это вообще за границей добра и зла, и это тенденция. Киев же выбрал. И то, что выберет Украина, – выберет Украина».

…Еще когда этот комментарий был опубликован, Влад боялся, что его фестиваль может ожидать такая судьба, потому что, мол, регионалы – люди мстительные и это ему не простят.

Выходит, и тут Влад был прав.

Оксана Климончук