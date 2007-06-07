Единственное требование конкурса на лучший памятник Бандере

В Тернополе объявлен конкурс на лучший проект памятника лидеру ОУН Степану Бандере.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной государственной администрации, соответствующее решение принято на заседании организационного комитета по вопросам сооружения памятника.

Требований по материалу, из которого должен быть сделан памятник, - нет. Единственное требование оргкомитета - чтобы С.Бандера был изображен в полный рост. Победителям конкурса обещаны денежные вознаграждения.

Оргкомитет также решил, что памятник установят возле облгосадминистрации на ул. Грушевского.

Памятник С.Бандере планируют установить в Тернополе к 100-летию со дня рождения 1 января 2009 года.