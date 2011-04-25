«Мазда» сбила пятерых человек: трое погибли

В Симферополе сегодня ночью легковой автомобиль наехал на пятерых человек: трое погибли, еще двое получили травмы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

Из-за наезда машины «Мазда» под управлением 25-летнего водителя погибли 22-летний, 36-летний и 39-летний мужчины.

В симферопольские больницы доставлены 17-летний парень с закрытой черепно-мозговой травмой, политравмой, переломами двух ребер и голени и 27-летний мужчина с политравмой, компрессионным переломом шейного и грудного позвонков, закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота.

Состояние первого оценивается врачами как средней тяжести, стабильное, второго – как тяжелое, стабильное.