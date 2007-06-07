В Донецке выбросился из окна гендиректор ГП «Селидовуголь»

В Донецке погиб, выбросившись из окна своей квартиры, генеральный директор ГП «Селидовуголь».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, сегодня в Донецке в 07.15 гендиректор объединения "Селидовуголь" выбросился из окна квартиры и погиб. Фамилия директора не называется.

По информации прокуратуры, в данное время проводится доследственная проверка. Основная версия произошедшего - самоубийство. Мотивы происшествия выясняются, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Накануне был отменен визит в область министра угольной промышленности Украины Сергея ТУЛУБА.

Кроме того, по неофициальной информации стало известно, что сегодня в объединении "Селидовуголь" сменилось руководство и в должность вступил новый гендиректор.