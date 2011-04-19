В Запорожье ликвидаторам аварии на ЧАЭС дали места на кладбище (фото)

Сегодня, в связи с 25-летием трагедии на Чернобыльской АЭС, на одном из кладбищ Запорожья выделили целый «квартал» на 150 могил для захоронения умерших участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Эти места для могил будут предоставляться бесплатно, в то время как на этом кладбище такая услуга стоит 1520 грн.

Руководитель коммунального предприятия ритуальной службы Запорожского района Виктор Щербина в комментарии для прессы назвал выделенный на кладбище Святого Николая участок будущей «Аллеей Славы ликвидаторов трагедии на Чернобыльской АЭС», сообщает «Репортер Запорожья ». По словам чиновника, Ассоциация ликвидаторов Чернобыльской трагедии уже 10 лет обращалась к городу с подобной просьбой, но до сих пор им не удавалось получить согласие.

Фото Александра Прилепы / УНИАН