В Донецкой области установят памятник Чехову

В городе Харцызске Донецкой области будет установлен памятник великому писателю Антону Чехову.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харцызского городского совета. В сообщении отмечается, что в городе уже подведены итоги конкурса на проект памятника А.Чехову.

Открытый конкурс на лучший проект памятника А.Чехову прошел в городе с 15 декабря 2010 года по март 2011 года, и после подведения итогов конкурса был определен победитель на лучший проект памятника А.Чехову.

В пресс-службе рассказали, что 6 участников из Донецка и Львова представили на суд жюри 9 проектов памятника, и конкурсной комиссии, которую возглавил мэр Харцызска Валерий ДУБОВОЙ, пришлось довольно нелегко выбрать лучший вариант.

Кроме обычных критериев отбора: оригинальность идеи, архитектурно-художественная выразительность и т.д., необходимо было учитывать связь А.Чехова с историей города Харцызска, о котором он написал несколько строк в письме к сестре Марии, вспоминая о поездке из Москвы в Таганрог в 1887 году.

Путем тайного голосования, были определены победители – ими стали скульптор Александр ШАМАРИН и архитектор Николай ПОДДУБНЫЙ из Донецка. Их совместный проект памятника набрал наибольшее количество голосов. В проекте – вокруг памятника - постамента вырезаны рельефы персонажей, имеющих непосредственное отношение к городу Харцызску. В их числе – «барышня из окна» на станции Харцызск, о которой тогда очень красочно написал А.Чехов.

Справка УНИАН. Писатель Антон Павлович Чехов, вспоминая о поездке из Москвы в Таганрог весной 1887 года, написал в письме к своей сестре Марии такие строки: «Станция «Харцызская». 12 часов дня. Погода чудесная. Пахнет степью и слышно, как поют птицы…Потом прогулка по платформе. В крайнем окне второго этажа станции сидит барышня (или дама, черт её знает) в белой кофточке – томная и красивая. Я гляжу на неё, она на меня…о чудное виденье! Получил катар в сердце и поехал дальше…».